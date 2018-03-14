Еще 799 добровольцев были ранены.

С начала войны на востоке Украины погибли 232 украинских добровольца.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца.

«Добро, сопряженное с волей, – это о вас! Мужество, честь, слава – это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей», – сказал Аваков.

Он наградил добровольцев орденами «За мужество», медалями «Защитнику отечества» и ведомственными наградами. Более 50 военнослужащих получили награды по приказу президента Украины и министра внутренних дел.