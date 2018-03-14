С начала войны на востоке Украины погибли 232 украинских добровольца

14:12, 14 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца.

«Добро, сопряженное с волей, – это о вас! Мужество, честь, слава – это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей», – сказал Аваков.

Он наградил добровольцев орденами «За мужество», медалями «Защитнику отечества» и ведомственными наградами. Более 50 военнослужащих получили награды по приказу президента Украины и министра внутренних дел.

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Теги: #АТО#День добровольца#погибшие в АТО