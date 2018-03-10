На пункте пропуска "Майорское" выявили мужчину с большой суммой денег, которую он хотел вывезти на оккупированную территорию

У него также изъяты стоматпрепараты более чем на 10 тыс. грн.

Сегодня на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили у мужчины, который следовал на временно оккупированную территорию, большую сумму денег и стоматологические препараты.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Деньги и препараты нашли во время мероприятий контроля на пункте въезда-выезда «Майорское».

Так, в ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил $60 тыс. и 13 тыс. грн. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тыс. грн.

Гражданин и обнаруженные находки переданы работникам ГФС для принятия правового решения.