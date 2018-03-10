На пункте пропуска "Майорское" выявили мужчину с большой суммой денег, которую он хотел вывезти на оккупированную территорию

21:39, 10 марта 2018
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Деньги и препараты нашли во время мероприятий контроля на пункте въезда-выезда «Майорское».

Так, в ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил $60 тыс. и 13 тыс. грн. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тыс. грн.

Гражданин и обнаруженные находки переданы работникам ГФС для принятия правового решения.

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Теги: #пограничники#КПП Майорское