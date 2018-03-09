Сутки в АТО: в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

07:04, 09 марта 2018
Война
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В результате вражеского обстрела погиб украинский военный \ фото УНИАН

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В частности, на Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского, отметили в пресс-центре.

А на Донецком направлении "наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов".

"В целом, за прошедшие сутки, агрессор провел три обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за Украину", - подытожили в пресс-центре.

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Теги: #АТО#погиб военный