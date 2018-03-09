Сутки в АТО: в результате обстрела боевиков погиб украинский военный
07:04, 09 марта 2018Война
477 0
На Луганском и Донецком направлениях противник вел огонь из гранатометов и минометов.
В результате вражеского обстрела погиб украинский военный \ фото УНИАН
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрелов ранен военный
В частности, на Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского, отметили в пресс-центре.
А на Донецком направлении "наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов".
"В целом, за прошедшие сутки, агрессор провел три обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за Украину", - подытожили в пресс-центре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter