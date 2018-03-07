В зоне АТО погиб боец 1997 года рождения (видео)

13:14, 07 марта 2018
Война
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фото УНИАН

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Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий ВСУ 1997 года рождения", – сказал полковник.

В целом же, по словам Гуцуляка, вторые сутки объявленного с 00.01 5 марта перемирия не отличилась полным соблюдением режима тишины: агрессор произвел три прицельных обстрела позиций сил АТО.

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Теги: #АТО#погиб военный