В зоне АТО погиб боец 1997 года рождения (видео)

В штабе АТО сообщили, что в результате обстрела боевиков погиб 20-летний военный.

Во вторник 6 марта в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный.

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Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий ВСУ 1997 года рождения", – сказал полковник.

В целом же, по словам Гуцуляка, вторые сутки объявленного с 00.01 5 марта перемирия не отличилась полным соблюдением режима тишины: агрессор произвел три прицельных обстрела позиций сил АТО.