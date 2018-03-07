В зоне АТО погиб боец 1997 года рождения (видео)
13:14, 07 марта 2018Война
3107
В штабе АТО сообщили, что в результате обстрела боевиков погиб 20-летний военный.
В зоне АТО погиб 20-летний украинский защитник \ фото УНИАН
Во вторник 6 марта в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный.
Читайте такжеСутки в АТО: в результате минометного обстрела боевиков погиб украинский военный
Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"С грустью сообщаем, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий ВСУ 1997 года рождения", – сказал полковник.
В целом же, по словам Гуцуляка, вторые сутки объявленного с 00.01 5 марта перемирия не отличилась полным соблюдением режима тишины: агрессор произвел три прицельных обстрела позиций сил АТО.
Боевики сознательно не соблюдают «режим тишины» в зоне АТО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter