Оккупанты начали командно-штабные тренировки на Донбассе - Минобороны

Из РФ на временно оккупированную территорию востока Украины доставлено 780 тонн горюче-смазочных материалов и 8 платформ с вооружением и военной техникой.

Оккупанты начали командно-штабные тренировки на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Минобороны в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ, в Ростове-на-Дону, в так называемых частях и соединениях российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины с 5 марта начато проведение ряда командно-штабных тренировок, специальных учений и других мероприятий, в том числе комплексных тактико-огневых занятий и учений по подготовке диверсионно-разведывательных групп», - отметил он.

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По словам спикера, с целью логистического обеспечения мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск с территории РФ на временно оккупированную территорию востока Украины перемещено 13 цистерн с горюче-смазочными материалами - всего 780 тонн и 8 платформ с вооружением и военной техникой.