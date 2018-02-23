Оккупанты готовятся к эвакуации из-за "наступления сил АТО"

По данным разведки, боевики активно распространяют среди местных жителей недостоверную информацию о наступательных действия сил АТО в марте.

Оккупанты продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий, в частности, среди местных жителей активно распространяют недостоверную информацию о наступательных действия сил АТО в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационные администрации Донетчины и Луганщины продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий. В частности, речь идет о сознательном манипулировании информацией относительно закона Украины об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - отметил он.

По словам спикера, среди населения оккупированных районов активно распространяется искаженная и заведомо недостоверная информация о подготовке сил АТО к ведению наступательных действий в марте этого года.

«В подкрепление такой дезинформации руководством так называемого «МВД ДНР» отдано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в том числе по подготовке планов эвакуации, создание запасов горюче-смазочных материалов и провизии», - добавил Гуцуляк.

Тем временем, как сообщал УНИАН, боевики продолжают активно обстреливать позиции АТО. За минувшие сутки враг совершил 19 прицельных обстрелов. Погиб один украинский военный.