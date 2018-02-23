Боевики продолжают активно обстреливать позиции сил АТО: погиб украинский военный

Еще один украинский защитник был ранен.

За прошедшие сутки силы агрессора продолжили обстрелы позиций украинской армии. В течение суток боевики осуществили 19 прицельных обстрелов.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги.

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"В частности, противник применил 120-ти и 82-мм миномета и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались возле Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по нашим позициям вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосового и Лозового. Также, из вооружения БМП и стрелкового оружия захватчики обстреливали защитников Новоалександровки. На Донецком направлении враг вел огонь из минометов разных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песков", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец, еще один защитник был ранен.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе, вблизи оккупированного Докучаевска, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты пророссийских террористов.