Украинские военные уничтожили вражескую БМП под Докучаевском (видео)
20:15, 22 февраля 2018
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Вражеская боевая машина пехоты, вероятно, выехала на разведку. Но украинские военные ее уничтожили.
На Донбассе уничтожена вражеская БМП / Скриншот
На Донбассе, вблизи оккупированного Докучаевска, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты пророссийских террористов.
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"Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что экипаж БМП, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников.
Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные ликвидировали ДРГ боевиков в Широкино, есть пленные и уничтоженные.
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