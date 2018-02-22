Украинские военные уничтожили вражескую БМП под Докучаевском (видео)

20:15, 22 февраля 2018
Война
5926 0
На Донбассе уничтожена вражеская БМП / Скриншот

Читайте такжеСутки в АТО: боевики стреляли из запрещенных минометов, погиб украинский военный
"Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что экипаж БМП, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные ликвидировали ДРГ боевиков в Широкино, есть пленные и уничтоженные.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вражеская БМП#уничтожение БМП#военные уничтожили БМП