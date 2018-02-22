Украинские военные уничтожили вражескую БМП под Докучаевском (видео)

Вражеская боевая машина пехоты, вероятно, выехала на разведку. Но украинские военные ее уничтожили.

На Донбассе, вблизи оккупированного Докучаевска, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты пророссийских террористов.

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"Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что экипаж БМП, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные ликвидировали ДРГ боевиков в Широкино, есть пленные и уничтоженные.