Украинские военные на днях ликвидировали ДРГ боевиков в Широкино: есть пленные и уничтоженные (видео)

Бойцы говорят, что могут принести значительно больше пользы, если боевые действия будут не оборонительные, а наступательные.

Украинские военные в Широкино держат свои позиции, однако враг засыпает их снарядами запрещенного калибра.

"Бывает спокойно, бывает не очень", - констатируют защитники поселка, говорится в сюжете ТСН.

"Когда они там постреливают, то ничего страшного, а когда начинает нормальное РПГ прилетать, АГС, плотная стрелкотня – то уже хорошо. Так минометчики работают", - рассказал о ежедневном состоянии дел морской пехотинец по прозвищу "Немец".

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Защитники практически не используют технику, потому что она не позволяет передвигаться тихо, а разоблачать свое местонахождение бойцы не любят. Да и по очевидным целям противник начинает бить мощным 120-м калибром.

Поэтому военные предпочитают быть словно привидениями, особенно потому, что такая тактика приносит плоды: на днях бойцы обезвредили вражескую ДРГ в составе пяти человек.

"В приборы видно. Двух взяли в плен, а троих уничтожили", - признался морпех "Жека".

Как сообщал УНИАН, украинские военные медики прооперировали члена российской диверсионно-разведывательной группы, который получил ранения в результате приближения к позициям украинских военных и был оставлен на поле боя другими членами ДРГ.