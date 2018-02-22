Сутки в АТО: погиб один украинский боец, четверо ранены

Боевики совершили 20 прицельных обстрелов по позициям украинских военных.

В течение минувших суток российско-оккупационные войска совершили 20 прицельных обстрелов позиций украинской армии.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по опорным пунктам вблизи Троицкого.

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"С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреливали защитников Луганского, Зализного и Новолуганского, а защитников Майорска - из зенитной установки.Со стрелкового оружия захватчики провоцировали наших воинов неподалеку Зайцевого. На Донецком направлении враг из минометов калибра 120 и 82-мм и гранатометов вел огонь возле Водяного и Лебединского, что на приморском участке нашей обороны. Из стрелкового оружия противник обстреливал наши позиции в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня трое защитников были ранены, еще один получил боевую травму. В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики обстреляли украинских медиков, которые оказывали помощь гражданскому населению, в результате чего погибла медсестара.