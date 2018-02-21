Восстановить связь на Донбассе мешает российский мобильный монополист - Климкин

На оккупированной Донетчине оккупационная мафиозная структура продолжает захватывать и распоряжаться украинской собственностью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оккупационная администрация контролируемых Россией боевиков не позволяет осуществить ремонтные работы поврежденного оборудования для возобновления украинской мобильной связи в Донецкой области из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуельсеном.

"Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли им пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи", - подчеркнул Климкин.Читайте такжеVodafone отказывается налаживать связь в ОРДО без гарантий безопасности"Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора", - сказал министр.

"И все, что отделяет Донбасс от Украины, оно ведет оккупированный Донбасс в никуда. Оно не ведет его в Россию. Оно ведет оккупированный Донбасс в никуда, и то, что там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить", - убежден глава МИД.

Напомним, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Это был последний украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. 19 января связь была восстановлена на Луганщине, на Донетчине связи до сих пор нет.