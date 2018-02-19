Один из ликвидированных в Сирии наемников обучал на Донбассе террористов Прилепина (фото)

15:13, 19 февраля 2018
Война
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Косотуров обучал на Донбассе батальон боевика Прилепина / фото znak.com

Об этом сообщили бывшие террористы, воевавшие на Донбассе, передает Znak.com.

"Чтоб ложных разговоров не было, ещё один погибший в Сирии — капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров действительно служил у нас в батальоне. Косотур — такой и был у него позывной", — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)Российский писатель-террорист также добавил, что многие боевики Донбасса уезжают в Сирию, потом "возвращаются и снова служат здесь".

"В том числе и потому, что вопреки расхожим мифам, платят здесь сущие копейки — зарплата 15, 16 тыс. рублей, максимум 20. В Сирии — больше. Но мужики наши — донецкие, русские, татарские, осетинские, бурятские — тащат обе войны, как свои", — объяснил Прилепин.

Речь идет о так называемом батальоне специального назначения "ДНР", "командиром" которого является член "Другой России" Сергей Фомченков. Террорист Прилепин с осени 2016 года занимает должность "заместителя командира" этого батальона по работе с личным составом. 

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.

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Теги: #ликвидация наемников#Косотуров в Сирии#Косотуров на Донбассе#батальон Прилепина