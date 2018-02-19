Один из ликвидированных в Сирии наемников обучал на Донбассе террористов Прилепина (фото)

Капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров служил в батальоне террориста "ДНР" Прилепина.

Бывший военнослужащий 12 бригады ГРУ РФ, 45-летний житель Асбеста Свердловской области Игорь Косотуров, ликвидированный в Сирии, некоторое время назад выступал инструктором по боевой подготовке батальона российского писателя, террориста "ДНР" Захара Прилепина.

Об этом сообщили бывшие террористы, воевавшие на Донбассе, передает Znak.com.

"Чтоб ложных разговоров не было, ещё один погибший в Сирии — капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров действительно служил у нас в батальоне. Косотур — такой и был у него позывной", — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)Российский писатель-террорист также добавил, что многие боевики Донбасса уезжают в Сирию, потом "возвращаются и снова служат здесь".

"В том числе и потому, что вопреки расхожим мифам, платят здесь сущие копейки — зарплата 15, 16 тыс. рублей, максимум 20. В Сирии — больше. Но мужики наши — донецкие, русские, татарские, осетинские, бурятские — тащат обе войны, как свои", — объяснил Прилепин.

Речь идет о так называемом батальоне специального назначения "ДНР", "командиром" которого является член "Другой России" Сергей Фомченков. Террорист Прилепин с осени 2016 года занимает должность "заместителя командира" этого батальона по работе с личным составом.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.