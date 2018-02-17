Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, пострадали двое украинских бойцов

Российско-оккупационные войска применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями, отмечают в штабе.

За прошедшие сутки, 15 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано 20 прицельных обстрелов боевиками позиций украинских военнослужащих. В результате обстрелов ранен один украинский военный, еще один получил боевое травмирования.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями, отмечают в штабе.

«На Луганском направлении основная вражеская активность произошла в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарска и Троицкого», - говорится в сообщении.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках боевики нарушали перемирие возле Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении, еще за светлого времени суток, боевики провоцировали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука, добавляют в штабе.