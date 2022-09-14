Руководство Вооруженных сил Украины владеет полной информацией о логистических маршрутах и перебрасывании врагом вооружения и техники на южном фронте.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.
По ее словам, оккупанты осознают, что огневой контроль ВСУ перекрывает все возможные для них пути.
"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому, и они тоже в этом осведомлены", - отметила Гуменюк.
Напомним, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.
Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.