Российские военные осознают, что огневой контроль ВСУ перекрывает все возможные для них пути.

Руководство Вооруженных сил Украины владеет полной информацией о логистических маршрутах и перебрасывании врагом вооружения и техники на южном фронте.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

По ее словам, оккупанты осознают, что огневой контроль ВСУ перекрывает все возможные для них пути.

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"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому, и они тоже в этом осведомлены", - отметила Гуменюк.

Напомним, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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