Живописная природа без толп туристов: лучшие острова Европы, которые стоит посетить любителям спокойного отдыха

С получением безвиза с Евросоюзом, все больше украинских туристов проявляют интерес к летнему отдыху на европейских островах, главном образом на Средиземном море. Испания, Италия, Греция, Португалия... И если некоторые из средиземноморских островов постоянно находятся на слуху, временами отпугивая своей популярностью и ценами, то другие, не менее достойные внимания, почему-то упускаются из вида.

Популярный туристический сайт TripAdvisor 10 менее известных островов Европы, которые стоит выбрать для отдыха, в противовес популярным направления вроде Ибицы, Санторини или Капри.

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Также TripAdvisor назвал оптимальное время для посещения каждого острова и рассказал, что там стоит посмотреть.

1. Корфу, Греция. Этот небольшой греческий остров, который также называют Керкира, можно посещать круглый год, но если хотите обязательно искупаться в великолепной бирюзовой воде Средиземного моря, лучше отправиться туда летом. Если вы предпочитаете избегать туристический сезон, весна и осень будет лучшим временем для полного расслабления. При этом отдыхать можно по всей территории острова - здесь и старинные замки, и древние руины, и уютные городские улочки, и отличные пляжи, и, конечно же, потрясающая природа.

2. Мальта. Это островное государство в Средиземном море словно вернет вас в 16 век - с его многочисленными соборами, дворцами и фортами. Чего только стоит его столица Валетта. Оптимальными месяцами для посещения Мальты являются май и июнь, когда температура самая приятная. Летние месяцы популярны среди туристов, но могут быть очень жаркими и влажными. Зимние месяцы хороши для тех, кто любит прохладные температуры (столбик термометра редко опускается ниже 10 градусов тепла), но на всякий случай нужно прихватить с собой зонтик – зима также является сезоном дождей на Мальте.

3. Менорка, Испания. Хотя этот остров не такой людный, как Майорка, и здесь не так много вечеринок, как на Ибице, жизнь здесь тоже бурлит летом. Июль и август, как правило, самые популярные месяцы, так что можно смело ехать, если вы ищете более социальную атмосферу. Тем, кто хочет по-настоящему безмятежный отдых, лучше ехать в начале лета, когда погода достаточно теплая для пляжа, но толпы туристов еще не добрались сюда.

4. Азоры, Португалия. Этот вулканический архипелаг находится в Атлантическом океане у берегов Португалии. С великолепным ландшафтом озер, вулканических пещер и живописных гор и лугов, Азорские острова являются идеальным местом для любителей природы и искателей приключений. Поскольку большую часть времени на Азорах вам захочется быть на улице, лучше направляться на Азорские острова в летние месяцы. С июня по сентябрь температура обычно составляет в среднем 21 градус тепла, а зимой она обычно не опускается ниже 12 градусов тепла. Однако стоит иметь ввиду, что зимой здесь сезон дождей, поэтому нужно обязательно взять водонепроницаемое снаряжение.

5. Остров Искья, Италия. Этот вулканический остров, окруженный бирюзовой водой, помимо природных чудес, может предложить туристам красочную архитектуру, исторические римские руины и даже средневековый замок. Поездку сюда лучше планировать летом, когда жаркие солнечные дни переходят в благоухающие ночи, идеально подходящие для ужина на свежем воздухе и прогулок по городским улицам. Самая благоприятная погода на Искьи с апреля по август, при этом июль и август - самые жаркие месяцы года с температурой, поднимающейся до 27 градусов тепла. А вот зимние месяцы здесь обычно бывают холодными и дождливыми.

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