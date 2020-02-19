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Живописная природа без толп туристов: лучшие острова Европы, которые стоит посетить любителям спокойного отдыха

12:38, 19 февраля 2020
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Туризм
Азорский пейзаж на фоне горы Пику - это стоит увидеть / Фото ru.wikipedia.org/

Популярный туристический сайт TripAdvisor 10 менее известных островов Европы, которые стоит выбрать для отдыха, в противовес популярным направления вроде Ибицы, Санторини или Капри.

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Также TripAdvisor назвал оптимальное время для посещения каждого острова и рассказал, что там стоит посмотреть.

1. Корфу, Греция. Этот небольшой греческий остров, который также называют Керкира, можно посещать круглый год, но если хотите обязательно искупаться в великолепной бирюзовой воде Средиземного моря, лучше отправиться туда летом. Если вы предпочитаете избегать туристический сезон, весна и осень будет лучшим временем для полного расслабления. При этом отдыхать можно по всей территории острова - здесь и старинные замки, и древние руины, и уютные городские улочки, и отличные пляжи, и, конечно же, потрясающая природа.

Греческий остров Корфу (он же Керкира) / Фото en.wikipedia.org

2. Мальта. Это островное государство в Средиземном море словно вернет вас в 16 век - с его многочисленными соборами, дворцами и фортами. Чего только стоит его столица Валетта. Оптимальными месяцами для посещения Мальты являются май и июнь, когда температура самая приятная. Летние месяцы популярны среди туристов, но могут быть очень жаркими и влажными. Зимние месяцы хороши для тех, кто любит прохладные температуры (столбик термометра редко опускается ниже 10 градусов тепла), но на всякий случай нужно прихватить с собой зонтик – зима также является сезоном дождей на Мальте.

Вид на мальтийскую столицу Валетту / Фото en.wikipedia.org

3. Менорка, Испания. Хотя этот остров не такой людный, как Майорка, и здесь не так много вечеринок, как на Ибице, жизнь здесь тоже бурлит летом. Июль и август, как правило, самые популярные месяцы, так что можно смело ехать, если вы ищете более социальную атмосферу. Тем, кто хочет по-настоящему безмятежный отдых, лучше ехать в начале лета, когда погода достаточно теплая для пляжа, но толпы туристов еще не добрались сюда.

Один из самых популярных курортов Менорки - Cala Galdana / Фото en.wikipedia.org

4. Азоры, Португалия. Этот вулканический архипелаг находится в Атлантическом океане у берегов Португалии. С великолепным ландшафтом озер, вулканических пещер и живописных гор и лугов, Азорские острова являются идеальным местом для любителей природы и искателей приключений. Поскольку большую часть времени на Азорах вам захочется быть на улице, лучше направляться на Азорские острова в летние месяцы. С июня по сентябрь температура обычно составляет в среднем 21 градус тепла, а зимой она обычно не опускается ниже 12 градусов тепла. Однако стоит иметь ввиду, что зимой здесь сезон дождей, поэтому нужно обязательно взять водонепроницаемое снаряжение.

Невероятная природа Азорских островов / Фото en.wikipedia.org

5. Остров Искья, Италия. Этот вулканический остров, окруженный бирюзовой водой, помимо природных чудес, может предложить туристам красочную архитектуру, исторические римские руины и даже средневековый замок. Поездку сюда лучше планировать летом, когда жаркие солнечные дни переходят в благоухающие ночи, идеально подходящие для ужина на свежем воздухе и прогулок по городским улицам. Самая благоприятная погода на Искьи с апреля по август, при этом июль и август - самые жаркие месяцы года с температурой, поднимающейся до 27 градусов тепла. А вот зимние месяцы здесь обычно бывают холодными и дождливыми.

Итальянский остров Искья / Фото en.wikipedia.org

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