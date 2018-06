Планы на выходные 28 июня – 1 июля: дополнительный отдых, вечера музыки и ночи кино

28 июня в Украине традиционно отмечается День Конституции, который в этом году выпадает на четверг. Следующий день - пятницу 29 июня, в Украине тоже решили сделать официальным выходным, большинство украинцев отработали этот день еще в прошлую субботу. А потому впереди нас ждут целых четыре выходных подряд, которые каждый может провести на свой лад. Кто-то может уехать на все дни за город, чтобы отдохнуть от городской суеты в тишине. Кто-то может отправиться в путешествие в горы, на море, на экскурсию в другой город или даже страну. Ну, а кто-то просто может по полной окунуться в культурно-развлекательную жизнь столицы еще с вечера среды, 27 июня, ведь несколько дней подряд утром не надо будет просыпаться рано. В общем, вариантов для отдыха много.

«Выездные» планы на выходные

Четыре выходных дня подряд, в первую очередь, отличная возможность выбраться в другой город на какое-то мероприятие, тем более, что выбор на предстоящие дни довольно неплохой. Ведь ничто так не помогает запастись зарядом сил и энергии, как смена обстановки, новые эмоции и знакомства.

Читайте такжеМузыкальное лето 2018: большой гид по самым ярким концертам и фестивалям в Украине

Безусловно, главным «не киевским» событием предстоящих выходных станет Leopolis Jazz Fest, который будет проходить с 27 июня по 1 июля на трех локациях в центре Львова (площадь Рынок, площадь возле Дворца Потоцких и сцена имени Эдди Рознера в парке Хмельницкого). В этом году хедлайнерами фестиваля станут легенда мирового джаза Ахмад Джамал, джазовый музыкант Маркус Миллер, гитарист Ли Ритенаур, британский поп- и джаз-вокалист, пианист Джейми Каллум и итальянский соул-джаз певец Марио Бионди. Помимо выступлений музыкантов на основных сценах, посетителей фестиваля ждут уличная музыка, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.

Вход на большинство выступлений в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest свободный, однако в партер сцены им. Эдди Рознера продаются отдельные билеты на каждый день (которых, к слову, в продаже осталось очень мало). Однако выступления музыкантов на этой сцене можно посмотреть из парка Хмельницкого бесплатно. При этом, здесь действуют особые правила посещения концерта: после начала выступления в зал уже никого не пускают, даже с билетами, и эти места после третьей песни могут занять другие зрители.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Одним фестивалем во Львове ограничиваться не обязательно – можно еще и прогуляться по известным и не очень локациям. Какие небанальные места, о которых не знает рядовой турист, можно посетить во Львове, читайте по ссылке.

В Тростянце Сумской области 28-30 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Стара Фортеця 2018». Мероприятие состоится на территории уникального памятника архитектуры XVIII века – крепости «Круглый двор», а участие в нем примут почти 200 бойцов рыцарских поединков, а также лучники и демонстраторы старинной одежды разных эпох. Гостей фестиваля ждут боевые номинации турнира рыцарских поединков, турнир лучников, поединки мастеров исторического фехтования, ярмарка ремесленников народных промыслов с мастер-классами, костюмированные представления, корчма со средневековыми блюдами.

Кроме того, в рамках фестиваля ожидаются выступления музыкальных групп и коллективов исторического танца из разных городов Украины, а также фаер-шоу от трех команд из Киева и Днепра, показательное выступление арт-театра «Казацкий гарт», презентация сборной команды Украины по исторического средневековому бою и другие развлечения. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

В Переяслав-Хмельницком, в 100 километрах от Киева, с 29 июня по 1 июля пройдет Международный фестиваль «Рок Булава 2018», где, в первую очередь, будет звучать украинский рок, а также гости из других стран. На сцене на берегу Днепра в течение трех дней выступят около 100 групп, среди которых: Green Gray, KARNA, Morphine Suffering, Space of Variations, TT`34 (Беларусь), Пасть Крокодила, Project XY(Швеция), TETRYS, AGHIAZMA и многие другие.

Добираться до Переяслав-Хмельницкого довольно удобно, ведь из разных частей Киева (например, от станций метро Черниговская, Харьковская или Позняки) сюда ходят множество маршрутных автобусов с интервалом 20-30 минут, в дороге они находятся около полутора часов.

Читайте такжеСобираемся в отпуск: куда отправиться летом за морем и солнцем

Входной билет на один день фестиваля обойдется в 200 грн, на три дня – в 350 грн. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Также на День Конституции в Новоград-Волынском (Житомирская область), приблизительно в 230 километрах от Киева, пройдет Фестиваль красок Холи. Это явление пришло к нам из Индии (правда, там его отмечают на стыке февраля и марта как праздник прихода весны). Во время фестиваля участники традиционно посыпают друг друга цветным порошком и обливают водой. До нас эта традиция дошла уже в несколько видоизмененном формате и, скорее всего, не так уж сильно отвечает изначальному предназначению. Но, тем не менее, заряд позитива и энергии, что в Индии, что в Украине, участникам обеспечен. При этом стоит учесть, что краска для фестиваля нужна особая – для безопасности себя и других. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Чтобы уехать куда-то из своего города на праздники или выходные, не обязательно привязываться к конкретному событию. Можно просто взять и спонтанно отправиться в дорогу – по Украине или даже за границу, главное, чтобы позволили средства и транспортные возможности (владельцы собственного автотранспорта здесь в явном выигрыше, хотя и на автобусах-маршрутках вполне можно путешествовать). В частности, из Киева можно отправиться на один-два дня в соседние области – в дендропарк, на экскурсию по городу или же поближе к природе. Куда именно – читайте по ссылке. Также можно посетить горы Ивано-Франковщины. Но больше всего шансов организовать себе подобный отдых имеют все-таки владельцы собственного транспорта и туристы-экстремалы, которые не против ночевать на открытом воздухе в палатках (ведь летом украинские Карпаты становятся весьма популярным местом отдыха, а потому билетов на поезда, как и свободных мест в отелях, уже не так много). Особо отважные туристы еще могут спонтанно сорваться и в путешествие в Европу.

Например, в Будапешт или Вильнюс. Благо, безвиз это позволяет, главное – решить вопрос с жильем и транспортом. А потому, наш совет – старайтесь выбрать те направления, куда можно добраться на автобусе. Поскольку на автобус намного реальнее приобрести билеты накануне поездки по доступным ценам, чем на поезд или самолет.

Начинаем выходные вечером 27 июня

Те, кто не планирует уезжать из Киева на праздники в другой город, могут после работы 27 июня смело отправляться на поиски необычных впечатлений.

Так, любители активного отдыха могут принять участие в катании на каяках по вечернему Днепру. Организаторы обещают участникам мероприятия двухчасовую водную прогулку вокруг Русановки и ее фонтанов, с остановками на отдых, в сопровождении интересных историй о Днепре, его островах и каналах. Стоимость участия в прогулке - 250 грн. Сбор группы в 18:00 около станции метро Гидропарк, необходима предварительная регистрация. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Есть 27 июня и кое-что посерьезнее. В 18:30 в Киевской школе прав человека и демократии (улица Бассейная, 9г, офис 25) состоится кинопоказ фильма «Ханна Арендт» (Германия, 2012), а также обсуждение острых вопросов с правозащитниками и экспертами. Сам фильм расскажет о жизни и работе Ханны Арендт - знаменитого немецко-американского философа еврейского происхождения, политического теоретика, историка и основоположницы теории тоталитаризма. Вход на мероприятие свободный, но нужна предварительная регистрация. Подробнее можно узнать по ссылке.

Если же хочется приобщиться к прекрасному, можно отправиться на лекцию «Стереотипы в искусстве» в арт-пространстве «Циферблат» (улица Владимирская, 49-А), где с 19:00 по 21:00 художник Антон Проненко будет рассказывать слушателям, откуда же в массовой культуре появляются столько клише об искусстве. Мероприятие не бесплатное – послушать такую лекцию стоит 200 грн, но зато кофе, чай и печеньки включены в стоимость «билета». Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Ну, а в 19:30 в столичном планетарии (улица Большая Васильковская, 57/3) начнется Бард-шоу под Звездным небом, где посетителей ждет вечер романтической авторской песни Владислава Бондарькова. Вход в зал после начала шоу запрещен, так что опаздывать не стоит. Билеты от 100 грн. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Выходные на ЮБК (Труханов остров, Киев)

Традиционно Южный берег Киева на Трухановом острове в теплое время года является одной из главных точек отдыха столичной молодежи и гостей города, ведь здесь проводятся мероприятия на любой вкус – от кинопоказов и стендап-шоу до шумных вечеринок под современную электронную музыку до самого утра на берегу Днепра.

Так, 27 июня здесь пройдет Подпольный Стендап/Underground Stand Up, где прозвучат смелые и неординарные шутки в исполнении самых ярких стендап-комиков Киева и не только, и все это в непринужденной пляжной атмосфере. Начало в 20:00, билеты от 200 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также 27 июня на ЮБК продолжится серия кинопоказов под открытым небом, где в этот вечер покажут фильм «Тебя никогда здесь не было» (Великобритания, 2017) шотландского режиссера Линн Рэмси с несравненным Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм впервые был представлен на прошлогоднем Каннском фестивале, где был удостоен сразу двух наград – лучшая мужская роль и лучший сценарий. К слову, музыку к фильму написал знаменитый британский мультиинструменталист и композитор, гитарист культовой группы Radiohead Джонни Гринвуд. В общем, этот фильм настоящий must see для каждого уважающего себя меломана. Вход на кинопоказ свободный, начало в 21:30. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Читайте такжеГолый рай: где в Украине нудистам отдыхать хорошо

Ценителей джаза 28 июня на ЮБК порадует концерт из серии Джаз на пляже, где на этот раз зазвучат зажигательные мелодии Бродвея и лирические баллады из репертуара легендарного оркестра Гленна Миллера в исполнении одного из ведущих коллективов страны - Национального Академического духового оркестра Украины. Билеты от 300 грн, начало в 20:00. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Ну, а любители повеселиться до утра смогут оторваться на вечеринках из серии ЮБК Summer Weekend, которые проходят здесь все лето в пятницу и субботу с 22:00 и до упора. Вход на вечеринку – 100 грн, действуют возрастные ограничения 21+. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

29 июня на ЮБК состоится вечеринка Dushe Label Showcase, где свою музыку слушателям представят такие электронные проекты, как Taax, Koloniari, Enhe, Indieveed. Начало в 22:00, действуют возрастные ограничения 18+, подробнее читайте по ссылке.

На следующий день, 30 июня, здесь же пройдет первая этим летом вечеринка лейбла Codex Showcase, где музыкальное настроение будут задавать харьковский ди-джей Spartaque, а также любимцы киевской и одесской клубной публики Key M, Kinree, Leri, Vlad Yaki, Marshlall, Max Owl, Mjunior, Glukhov. Вход на вечеринку от 150 грн, начало в 12:00 и до 23:00. Более подробная информация по ссылке.

Кроме того, здесь же 29 июня состоится вечеринка КРЕМ СОДА на ЮБК, где посетителей ждет электронный микс из диско, хауса и фанка. Билеты от 200 грн, начало в 18:00. Подробнее можно узнать на страничке мероприятия.

Симфонический The Beatles (28 июня, Киев)

В четверг, 28 июня, на летней концертной площадке Roof (улица Сечевых Стрельцов, 37-41) состоится необычное кавер-шоу – здесь прозвучат хиты легендарной «ливерпульской четверки» The Beatles в исполнении симфонического оркестра. Среди прочего, можно будет услышать в оригинальной трактовке такие всемирно известные хиты группы как «All you need is love», «Yesterday», «Here comes the sun», «Yellow Submarine», «Love me do» и многие другие.

Начало концерта запланировано на 19:00, билеты от 200 грн. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль «Немые ночи. Возвращение» (28-30 июня, Киев и Одесса)

В Киеве и Одессе в ближайшие выходные пройдет крупнейший фестиваль немого кино в Восточной Европе, где искушенной публике обещают представить шедевры украинской и зарубежной киноклассики. Фестиваль проходит с 2010 года и с тех пор периодически мигрирует из Одессы в Киев и обратно. В этом же году он проходит и обоих городах.

В нынешнем названии фестиваля присутствует слово «возвращение», которое символизирует возвращение двух невероятных фильмов, созданных с участием украинских кинематографистов-эмигрантов. Киноленты чудом уцелели в архивах Германии и Японии во времена Второй мировой войны, и ранее они считались утраченными безвозвратно. На протяжении трех фестивальных дней музыканты из Украины и зарубежья озвучат семь немых кинолент из международных и украинских киноархивов.

Читайте такжеФестивальное лето 2018: куда податься в поисках музыкальных приключений в Европе

Среди музыкальных хедлайнеров фестиваля - Альберт Цукренко («Хамерман Знищує Віруси»), «Вагоновожатые», коллектив братьев Радзецких «Supremus», дуэт «Ptakh Jung» и композиторы-победители первой в Украине учебной программы для кинокомпозиторов «Envision Sound I».

Билеты в Киеве на один день по 250 грн, на все – 600 грн, в Одессе – от 200 грн. Подробная программа фестиваля: 28-30 июня в Киеве (Довженко-центр, улица Васильковская, 1) и 28-29 июня в Одессе (Зеленый театр, парк имени Шевченко).

Концерт рэпера 6ix9ine (28 июня, Киев)

В последнее время рэп-музыка отвоевала лидирующие позиции на мировом музыкальном Олимпе, и вот, наконец, до Украины начали добираться актуальные западные исполнители в этом жанре. Так, 28 июня в столичном Зеленом театре (Парковая дорога, 2) выступит молодой американский рэпер 6ix9ine, также известный как Tekashi69, известный широкой аудитории, в первую очередь, благодаря своей скандальности, эпатажности и яркой внешности. Однако многомиллионные просмотры на Youtube, высокие позиции в чартах Billboard и платиновый статус синглов говорят о том, что и послушать там есть что. Творчество 6ix9ine относится к довольно жесткому бруклинскому рэпу, а сам он является представителям популярного нынче явления SoundCloud rap.

Билеты на концерт обойдутся в сумму от 940 грн. Подробнее ознакомиться можно по ссылке.

Оркестровоешоувпланетарии Star Sounds - Cinematic Symphony (29 июня, Киев)

В 19:30 в пятницу в Киевском планетарии состоится оригинальное оркестровое шоу Star Sounds - Cinematic Symphony в исполнении Eclectic Sound Orchestra. Зрителям обещают микс из классических произведений Баха, Моцарта, Вивальди и других выдающихся композиторов в современной обработке, и саундтреков к известным голливудским фильмам и сериалам, таким как «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Игра престолов» и прочие. Дополнят картину тематические проекции на куполе планетария.

Стоимость билетов от 200 грн. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Свободные экскурсии по Киеву (29 июня-1 июля)

На протяжении лета в Киеве проводятся пешеходные экскурсии по различным интересным местам столицы, которые дают возможность увидеть город в новом свете даже коренным жителям. Все экскурсии проводятся в первой половине дня – с 10:00 до 13:00. Особенностью их является то, что нет фиксированной платы за экскурсию, а по истечению прогулки все участники могут оставить гиду «на чай» столько, сколько посчитают нужным.

Необходима предварительная регистрация. Подробнее с расписанием экскурсий можно ознакомится по ссылке.

U.S. Independence Day Rock Out (30 июня, Киев)

Хотя американцы праздную День независимости 4 июля, Посольство США в Украине решило устроить большую вечеринку по этому поводу на территории Американского дома в Киеве (улица Николая Пимоненко, 6) в субботу, 30 июня. Американской дипучреждение приглашает всех желающих с 12:00 до 17:00 в свой культурный центр послушать американскую музыку и попробовать традиционное барбекю.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация, а также паспорт или водительские права для подтверждения личности. При этом, на территорию Американского дома запрещено проносить свою еду, жидкости объемом более 100 мл и приводить с собой животных.

Подробнее с программой мероприятия и правилами посещения можно ознакомиться по ссылке.

Концерт Adam Naas на крыше (30 июня, Киев)

В субботу, 30 июня, в Киеве выступит французский исполнитель и восходящая звезда соула Адам Наас. Еще год назад этот парень играл на разогреве у других звезд, а теперь сам является главной звездой вечера, ведь молодого музыканта быстро заметили уважаемые компании звукозаписи. Французский артист уже успел завоевать сердца многих меломанов у себя на родине, а теперь приедет покорять украинцев. Концерт состоится на крыше клуба Bel`etage, где в этот вечер зазвучит dark soul, сочетающий красочные электронные мелодии с мягким, но сильным вокалом.

Билеты на концерт Adam Naas в Киеве от 400 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ночь новых французских комедий (30 июня, Киев)

В ночь с 30 июня на 1 июля в «Кинопанораме» (улица Шота Руставели, 19) пройдет ночь французских киноновинок. Экстравагантность и изысканность французского кино невозможно с чем-то спутать: герои, места, отношения, эмоции. Гостей ожидает подборка таких фильмов, как «ПО(друг)а» режиссера Виктора Сейнта Маккуори, «Миссис Хайд» режиссера Сержа Бозона и «От семьи не убежишь» режиссера Дэни Буна. Своей актерской игрой зрителей в эту ночь будут радовать Ромен Дюрис, Дэни Бун, Лоранс Арне, Изабель Юппер, Марго Бансийон и другие легенды французского кинематографа.

Начало киномарафона в 22:30, стоимость от 120 грн. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Відкрита ніч. Дубль 21 (30 июня, Киев)

Еще один ночной киномарафон, который не оставит в стороне искушенных киноманов, пройдет на территории столичного Арт-Причала (улица Набережно-Крещатицкая, причал №2). Здесь с 13:00 30 июня и до 16:00 1 июля будут показывать самые последние работы украинского короткометражного кино, а параллельные трансляции и показы пройдут еще на 70 локациях по всей Украине и даже за границей. По итогам киномарафона специально отобранное жюри определит победителей конкурса. Стоит отметить, что мероприятие это имеет давнюю историю – оно проводится еще с 1997 года, а главной его целью является популяризация украинского кино и создание площадки для молодых авторов, чтобы показать себя.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Киевский Ультрамарафон (30 июня – 1 июля)

В ближайшие выходные все желающие могут испытать себя в беге на длинные дистанции – 25, 50 и даже 100 километров. При этом участники марафона получат специальный сертификат, который позволит им квалифицироваться на международные ультразабеги. Для групп поддержки здесь будет обустроена стартово-финишная зона для отдыха и развлечений.

Состоится забег на территории Труханова острова, участие платное – от 500 грн. Подробнее с условиями участия и картой марафона можно ознакомиться по ссылке.

«Пути дружбы. Равенна – Киев» (1 июля, Киев)

1 июля в 21:00 на Софийской площади в Киеве состоится грандиозный музыкальный концерт под руководством выдающегося итальянского дирижера Рикардо Мути с участием оскароносного американского актера Джона Малковича, а также оперных звезд Людмилы Монастырской, Сергея Магеры, молодежного оркестра Луиджи Керубини, симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины, камерного хора «Кредо», ансамбля классической музыки им. Бориса Лятошинского, студентов Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского и 25 молодых исполнителей из Мариуполя – артистов мариупольского муниципального оркестра «Ренессанс». В целом, в шоу примут участие более 300 участников, а на Софийской площади ожидается около 20 тысяч слушателей.

Проект «Пути дружбы» имеет гуманитарную цель и призывает к любви, миру и свободе. Музыкантов из разных стран на одной сцене будут объединять произведения Джузеппе Верди (от Stabat Mater до Te Deum и «Набукко»), а также симфоническая поэма «Портрет Линкольна» Аарона Копленда, которую украсит своим участием легендарный актер театра и кино Джон Малкович в роли чтеца-декламатора. Это произведение было написано в разгар Второй мировой войны и посвящено национальному американскому герою – Аврааму Линкольну.

Билеты в партер стоят от 400 до 3000 грн, но есть также бесплатный сектор, куда попасть могут все желающие. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Не бойтесь отправляться на поиски приключений и ярких впечатлений. Хороших вам выходных и праздников!

Марина Григоренко, Диана Кречетова