На Сумщине 28-30 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Старая крепость»

Ожидается, что в фестивале примут участие почти 200 бойцов рыцарских поединков, а посетят его около 5 тысяч гостей.

В городе Тростянец Сумской области 28-30 июня 2018 года пройдет фестиваль исторической реконструкции «Старая крепость. Путешествие сквозь века».

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль будет проходить три дня на территории уникального памятника архитектуры XVIII века – крепости «Круглый двор», а участие в нем примут почти 200 бойцов рыцарских поединков, а кроме них – лучники и демонстраторы одежды средневекового разных эпох.

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В частности, гостей фестиваля ждут боевые номинации турнира рыцарских поединков, турнир лучников, поединки мастеров исторического фехтования, ярмарка ремесленников народных промыслов с мастер-классами, костюмированные представления, корчма со средневековыми блюдами.

Согласно программе мероприятия, соревнования рыцарских поединков на фестивале пройдут в номинациях «штурм крепости», «щит-меч», «баклер-меч», «рапира Ренессанса», бои «5 на 5», «12 на 12», профессиональные бои и тому подобное. 28 и 29 июня на фестивале состоятся поединки в новой номинации, когда будет проходить турнир среди самых маленьких рыцарей. В частности, номинация «Soft», в которой пройдут соревнования по современному мечового боя, соберет юношей и девушек до 18 лет.

Кроме того, в рамках фестиваля ожидаются выступления музыкальных групп и коллективов исторического танца из Сум, Днепра, Киева, Одессы, Борисполя, а также фаер-шоу от трех команд из Киева и Днепра, показательное выступление арт-театра «Казацкий гарт», презентация сборной команды Украины по исторического средневекового боя и другие развлечения.

При этом местная власть ожидает до 5 тысяч гостей на фестивале.

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