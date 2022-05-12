Кроме того, с 12 мая для посетителей наконец открывается оранжерея на ВДНХ.

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" в Киеве постепенно возобновляет работу и радует посетителей весенним цветом.

В частности, сейчас там вовсю цветут яблоневые сады. Жители города приходят полюбоваться красотой и сделать побольше фото.

Кроме того, с 12 мая для посетителей наконец открывается оранжерея на ВДНХ, работники которой не прекращали уход за растениями даже несмотря на войну.

Локация будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00, но зал с баром пока что недоступен. Стоимость билетов: 80 грн обычный и 60 грн – льготный (при предъявлении оригинала удостоверения). Расчет только безналичный. Все собранные средства идут на содержание и реконструкцию оранжереи.

Также на ВДНХ уже работают кофейни, точки стрит-фуда и гриль-рестораны, велопрокат, парк качелей, Urban Park, яблоневый сад и цветочница/кофейня.

Как сообщал УНИАН, также с 12 мая возобновляет работу Киевский зоопарк, пока он будет работать в режиме парка: для посетителей сделали доступными для осмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Кроме того, из-за войны зверинец пополнился новыми жителями.

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