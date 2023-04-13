Всего в город привезли 20 писанок-малеванок из "Добропарка" под Киевом.

На площади Шандора Петефи в Ужгороде 12 апреля 2023 года открыли выставку пасхальных писанок из ландшафтного парка "Добропарк" в Киевской области, который серьезно пострадал во время российской оккупации весной 2023 года.

Как отметили в пресс-службе Ужгородского горсовета, всего в город привезли 20 писанок-малеванок. На них – народные мотивы, патриотическая символика, традиционные геометрические узоры и тому подобное.

Продлится выставка писанок до понедельника, 17 апреля.

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Гигантские писанки, созданные художниками со всей Украины в 2016-2017 годах, нашли в "Добропарке" постоянный дом после того, как до этого несколько лет подряд экспонировались на Пасху в центре Киева. Находились они в парке и на момент начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, но чудом уцелели, хотя парк был практически полностью разрушен.

В 2022 году часть из уцелевших писанок экспонировали на площади перед собором Святого Юра во Львове.

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