Во Львове можно посмотреть на гигантские писанки, чудом уцелевшие после обстрелов ландшафтного парка "Добропарк" под Киевом.
Акция под названием "Писанки возрождения" проходит на площади перед собором Святого Юра до 6 мая 2022 года включительно, так что завтра будет последняя возможность полюбоваться уже легендарными писанками.
Отметим, во время ракетных обстрелов Киевской области ландшафтный парк "Добропарк" серьезно пострадал – тогда полностью был уничтожен главный дом парка, пострадали и все другие здания. Полностью был уничтожен весь транспорт и техника, даже садовые инструмент оккупанты забрали с собой.
Именно на территории парка были выставлены гигантские писанки, созданные художниками со всей Украины в 2016-2017 годах. В парке они нашли постоянный дом после того, как до этого несколько лет подряд экспонировались на Пасху в центре Киева.
Всего в "Добрропарке" хранилось 585 писанок, однако после ракетных обстрелов со стороны российской армии уцелели только 140 из них.
Сам же "Добропарк" намерен открыться для посетителей уже завтра, 6 мая – там пройдет выставка тюльпанов и других весенних цветов.