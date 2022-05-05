Акция под названием "Писанки возрождения" проходит на площади перед собором Святого Юра.

Во Львове можно посмотреть на гигантские писанки, чудом уцелевшие после обстрелов ландшафтного парка "Добропарк" под Киевом.

Акция под названием "Писанки возрождения" проходит на площади перед собором Святого Юра до 6 мая 2022 года включительно, так что завтра будет последняя возможность полюбоваться уже легендарными писанками.

Отметим, во время ракетных обстрелов Киевской области ландшафтный парк "Добропарк" серьезно пострадал – тогда полностью был уничтожен главный дом парка, пострадали и все другие здания. Полностью был уничтожен весь транспорт и техника, даже садовые инструмент оккупанты забрали с собой.

Именно на территории парка были выставлены гигантские писанки, созданные художниками со всей Украины в 2016-2017 годах. В парке они нашли постоянный дом после того, как до этого несколько лет подряд экспонировались на Пасху в центре Киева.

Всего в "Добрропарке" хранилось 585 писанок, однако после ракетных обстрелов со стороны российской армии уцелели только 140 из них.

Сам же "Добропарк" намерен открыться для посетителей уже завтра, 6 мая – там пройдет выставка тюльпанов и других весенних цветов.

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