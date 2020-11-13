Во Львове в музее Ивана Георгия Пинзеля 12 ноября 2020 года состоялась презентация выставки "Пинзель. Тактильная экспозиция" для незрячих и слабовидящих людей.
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Это продолжение проекта Pinsel.AR, целью которого является переосмысление и популяризация наследия Пинзеля с помощью инструментов дополненной реальности.
Подробности можно узнать по ссылке.
Кто такой Иван Георгий Пинзель
- Иоанн Георгий Пинзель, известный также как мастер Пинзель - галицкий скульптор, который в течение 50-х годов XVIII века создал на землях нынешней Западной Украины удивительные храмовые скульптуры в стиле барокко и рококо. Собраные, взятые или спасеные с преимущественно заброшенных архитектурных участков, эти скульптуры стали рефлексивным наследием современности.
- Пинзель считается зачинателем Львовской школы скульпторов. Для его произведений характерна большая эмоциональность и динамика, придание созданным формам жизненных черт, сообщает Wikipedia.
- На своих работах Пинзель не оставлял подписи, монограммы или даты. Однако считается, что он является автором скульптуры "Юрий-Змееборец" на парапете собора святого Юра во Львове, статуй Святым Леону и Атанасу - покровителям семьи Шептицких на соборе святого Юра во Львове, каменных скульптур для парапета Бучацкой ратуши и многих других работ.
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