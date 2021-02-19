В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины сейчас в полном разгаре сезон цветения азалий.
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Как сообщается на сайте ботсада, в экспозиции представлено 30 сортов азалии и 15 сортов камелии. В общем по количеству видов и сортов здешняя коллекция азалий и камелий занимает второе место в Европе.
Основу экспозиции составляют сорта азалии индийской, аналогов которой нет в других ботанических садах Украины. Также в коллекции сохранились растения 25 старых немецких сортов селекции 20-30 годов прошлого века (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna), а также 29 сортов и гибридов, которые были созданы в Центральном ботаническом саду в 60-70-их годах. Камелия представлена двумя видами - камелией японской и камелией масляной. Общая площадь экспозиции - 424 квадратных метров. Время массового цветения азалий в столичном ботсаду выпадает на январь-март.
Кроме того, в оранжерее столичного ботсада стоит посетить экспозицию тропических и субтропических плодовых культур, экспозицию кактусов и других суккулентов и тропическую экспозицию. Также на территории оранжереи находится орхидариум, однако пиковый сезон цветения орхидей здесь приходится на октябрь-ноябрь.
Часы работы оранжереи в ботсаду Киева
- В зимний периодНациональный ботанический сад им. Н. Н. Гришко работает на вход с 8:00 до наступления сумерек. Стоимость входного билета - 50 гривень для взрослых, 20 гривень для школьников и бесплатно для дошкольников, пенсионеров и льготных категорий граждан. Также можно купить месячный абонемент за 500 гривень, который предоставляет право безлимитного посещения ботсада одним взрослым вместе с одним ребенком в возрасте до 7 лет.
- Оранжерея на территории ботсада открыта для посещения только в среду-пятницу с 10:00 до 15:00 и в субботу-воскресенье с 11:00 до 16:00. Стоимость входного билета - 20 гривень для всех категорий посетителей.
К слову, основная территория Национального ботанического сада им. М. М. Гришко в Киеве также довольно популярна среди гостей и жителей столицы в зимний период как место для катания на санках с горок и бега на лыжах.
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