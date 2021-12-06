Например, так сейчас в городе Трускавец во Львовской области.

В этом году, как по расписанию, с официальным приходом зимы в начале декабря Украину накрыли морозы со снегопадами и сильными порывами ветра.

Особенно много снега выпало на западе страны, и он, судя по всему, даже не планирует прекращаться. Например, так сейчас в городе Трускавец во Львовской области.

Город Трускавец с населением чуть менее 30 тысяч человек со второй половины 19 века является популярыным оздоровительным курортом, известным далеко за пределами Украины.

Читайте такжеЛьвовщина для активных туристов: идеи для пеших походов в горы – Тустань, Сходница, ОровОднако, не одними лечебными водами может порадовать туристов Трускавец. Еще одна его привлекательная сторона – природа.

В самом Трускавце, недалеко от бюветов, оборудован большой городской парк, местами больше напоминающий настоящий лес. Это отличное место для неспешных прогулок в любое время года.

Ну а если вам этого мало, всегда можно отправиться пройтись чуть дальше – прогуляться в близлежащем лесу или же подняться чуть выше в предгорье. Самые крепкие туристы могут отправиться в пеший поход в Тустань, Оров или даже Сходницу.

Больше об отдыхе в Трускавце вы можете узнать в нашем большом материале.

Автор: Марина Григоренко