Настоящая зима с морозами и сильными снегопадами придет в Украину с Рождества, 7 января.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает Телеграф.
По ее словам, резкое понижение температуры по всей территории страны ожидается от Рождества Христова, 7 января, до Крещения, 19 января. В этот период ожидаются сильные морозы и метели.
"Похолодание ожидается в пределах недели точно. Ночные температуры могут опускаться не только до -15 градусов, а и ниже. И дневные - будут отрицательные", - сообщила Мартазинова.
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По ее данным, в декабре и перед Рождеством в Украине не ожидается сильных морозов, поэтому снег не будет образовать устойчивый покров на земле.
Напомним, по прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, нынешняя зима в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. Уже в феврале может быть весенняя погода.
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