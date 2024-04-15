Вскоре любоваться сиренью можно будет во многих локациях столицы.

После сакур и магнолий в Киеве начинает цвести сирень. Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

В частности, первые цветы зацвели в парках "Отрадный" и "Деснянский", а также на ул. Жмеринской в Святошинском районе, на бульваре вдоль ул. Ивана Миколайчука - в Днепровском и в сквере на ул. Иорданской, 9-Е - в Оболонском.

"Как видим, в этом году в Киеве небывало ранняя весна. Синоптики продолжают фиксировать температурные рекорды, а горожане - радоваться теплу", - говорит директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный

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По его словам, такая погода способствует тому, что в столице раньше обычного расцвели сакуры и магнолии. А теперь цветет и сирень, хотя традиционно она расцветает в Киеве в конце апреля или в начале мая.

"И хотя впереди синоптики прогнозируют дожди, надеюсь, это не помешает киевлянам продолжать любоваться цветением", - отметил Возный.

Как сообщается, кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. М. Гришко, сирень растет в парках и скверах столицы. Продолжительность цветения может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сорта.

В частности, по информации КО "Киевзеленстрой", сирень в Киеве в ближайшее время расцветет и на локациях, список которых можно посмотреть по ссылке.

Весеннее цветение в Киеве - где еще можно полюбоваться цветами

В Киевском зоопарке сейчас можно посмотреть не только на животных, но и полюбоваться разноцветным цветением. В частности, на территории зоопарка цветут магнолии, форзиция, сакура, спирея, тюльпаны, рододендрон, барвинок, а также душистые вишни, черешни, сливы, абрикосы и яблони.

Также в столице сейчас можно сфотографироваться на фоне сакур. Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы. В частности, сакуры в Киеве высажены на локациях, перечень которых можно посмотреть по ссылке.

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