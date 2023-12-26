Колядники в народных костюмах познакомили посетителей с украинскими рождественскими традициями.

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве 25 декабря 2023 года устроили традиционное празднование Рождества – в этом году верующие Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви впервые отмечают его по новоюлианскому календарю.

Посреди традиционных украинских домов и церквей колядники в национальных костюмах спели рождественские песни и познакомили посетителей с древними обычаями празднования Рождества.

Как это выглядело, смотрите в фоторепортаже УНИАН.

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Как ранее сообщал УНИАН, также 25 декабря 2023 года в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" создали необычный трезубец из дидухов, установив рекорд Украины.

Рождество в Украине по-новому

Разговоры о переносе даты празднования Рождества в Украине с насаженного россиянами 7 января на 25 декабря шли в течение нескольких лет. Впрочем, лишь летом 2023 года это произошло официально.

14 июля Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которым изменила даты некоторых государственных праздников.

27 июля на Поместном Соборе Православной церкви Украины утвердили переход с 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь, в результате чего все непереходные православные праздники теперь будут отмечаться на 13 дней раньше: Рождество Христово – 25 декабря (вместо 7 января); День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря); Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января); Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября). Даты переходных праздников, в частности, пасхального цикла, остаются без изменений.

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