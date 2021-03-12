Такие облака называют вымеобразными, образуются они в теплое время года до или после грозового шторма.

В небе над Берлином (Германия) 11 марта 2021 года появились необычные облака.

Читайте такжеВесна уже здесь: европейские соцсети "захватили" крокусы (фотоподборка)

Редчайшее природное явление жители города сняли сразу в нескольких районах немецкой столицы - Нойкельн, Митте, Веддинг и другие.

Также берлинцы активно делились фото на своих Instagram-страницах.

Кстати, как можно увидеть на некоторых фото - какое-то время одновременно с такими облаками можно было увидеть и радугу.

Как говорится в сюжете ТСН, такие облака называют вымеобразными - они образуются в теплое время года до или после грозового шторма. Времени на то, чтобы рассмотреть редкое явление, обычно, немного, ведь живут такие облака от нескольких десятков минут до пары часов.

Вас также могут заинтересовать следующие материалы

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко