В небе над Берлином (Германия) 11 марта 2021 года появились необычные облака.
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Редчайшее природное явление жители города сняли сразу в нескольких районах немецкой столицы - Нойкельн, Митте, Веддинг и другие.
Также берлинцы активно делились фото на своих Instagram-страницах.
Кстати, как можно увидеть на некоторых фото - какое-то время одновременно с такими облаками можно было увидеть и радугу.
Как говорится в сюжете ТСН, такие облака называют вымеобразными - они образуются в теплое время года до или после грозового шторма. Времени на то, чтобы рассмотреть редкое явление, обычно, немного, ведь живут такие облака от нескольких десятков минут до пары часов.
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