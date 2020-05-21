Скульптуры маленьких основателей Киева нарядили в вышиванки (фоторепортаж)

Скульптуры детей-основателей Киева возле Речного вокзала на Почтовой площади переодели ко Дню вышиванки.

Сегодня Украина отмечает День вышиванки. В честь праздника скульптуры маленьких основателей Киева на Почтовой площади нарядили в вышитые сорочки.

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Провел эту акцию автор памятников скульптор Владимир Журавель.

Как сообщал УНИАН, ранее скульптурную композицию "Дети пускают кораблики" или "Дети, основатели Киева", расположенную возле Речного вокзала на Подоле в Киеве, переодели в медицинские костюмы. Таким образом в столице решили поблагодарить медсестер и врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом.

Напомним, День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая. В 2020 году праздник приходится на 21 мая.