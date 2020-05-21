День вышиванки 2020: история и традиции праздника (видео)

В День вышиванки украинскую традиционную одежду надевают тысячи людей не только в нашей стране, а и по всему миру.

День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая. В 2020 году праздник приходится на 21 мая.

Праздник был придуман в Черновцах в 2006 году. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили идею акции “Всемирный день вышиванки” и однажды пришли на занятия в традиционной украинской одежде. Сначала акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей вуза, но со временем праздник вышел на всеукраинский уровень, позже к нему присоединилась украинская диаспора по всему миру, а также желающие поддержать Украину.

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В День вышиванки в Украине в национальную одежду одевают даже памятники. Так, в 2016 году вышитые рубашки примерили на себя скульптура Лыбеди и Основателей Киева на Майдане Независимости. Тематическим декором в виде лент с красно-черными узорами, гуцульскими мотивами украшают машины, дома, домашних любимцев, чемоданы и сумки.

Часто в День вышиванки люди устраивают марши в различных городах Украины и за рубежом, а также одевают вышитые рубашки на работу, учебу и просто так.