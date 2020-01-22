Как на популярном среди туристов восточном побережье Испании переживают разрушительный ураган "Глория" (фоторепортаж)

Больше всего от урагана пострадали автономия Каталония и провинция Валенсия.

На восточном побережье Испании, где в том числе расположены популярные среди туристов регионы автономия Каталония и провинция Валенсия, уже несколько дней бушует ураган "Глория".

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В результате непогоды на регионы обрушились проливные дожди, ураганный ветер, наводнения, а местами снегопады.

По последним данным местных СМИ, "Глория" унесла жизни восьми человек. При этом утром 22 января появилась информация, что в результате шторма в Испании погиб один гражданин Украины. Впрочем, в украинском МИД сообщили, что, по предварительным данным, его смерть не связана с последствиями урагана.