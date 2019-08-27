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Аппетитные девушки и зажигательные танцы: в Лондоне отгремел карнавал Ноттинг Хилл (фоторепортаж, видео)

11:05, 27 августа 2019
Фотоотчеты
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Помехой не стала даже 30-градусная жара. Тысячи участников, одетых в костюмы всех цветов радуги, ловко отплясывали на улицах Лондона. А кое-кто даже умудрился прикрепить к своим экстравагантным одеяниям крылья.

Карнавалу более полувека, когда-то его основали выходцы из Карибского региона. Их потомки продолжают традицию и по сей день.

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Теги: #Лондон#карнавал в Лондоне