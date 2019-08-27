Аппетитные девушки и зажигательные танцы: в Лондоне отгремел карнавал Ноттинг Хилл (фоторепортаж, видео)
11:05, 27 августа 2019Фотоотчеты
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Несмотря на 30-градусную жару, тысячи участников в ярких костюмах ловко отплясывали на улицах столицы Британии.
Иллюстрация REUTERS
В столице Великобритании яркно и шумно отгуляли ежегодный карнавал Ноттинг Хилл. Зажигательным действом в Лондоне провожали лето.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Помехой не стала даже 30-градусная жара. Тысячи участников, одетых в костюмы всех цветов радуги, ловко отплясывали на улицах Лондона. А кое-кто даже умудрился прикрепить к своим экстравагантным одеяниям крылья.
Карнавалу более полувека, когда-то его основали выходцы из Карибского региона. Их потомки продолжают традицию и по сей день.
В Лондоне провожали лето на ежегодном карнавале Ноттинг Хилл
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