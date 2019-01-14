На Тернопольщине состоялось масштабное празднование Маланки (фоторепортаж)

Одно из самых главных действ на празднике – избрание Маланки. В этом году Маланок было две. Эту роль выполняют парни, которые также должны с песнями и танцами обойти дома всех незамужних девушек.

В селах Устье и Горошова, что в Борщевском районе Тернопольской области, отметили праздник Маланки.

Читайте такжеПраздник Маланки в Киеве: чем запомнилось фольклорное действо "Киевская коляда" (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, накануне Старого Нового года на Щедрый вечер, здесь устраивают народные гуляния с колядками и концертами.

По-особенному действо происходит в Горошовой. Местные жители не только соблюдают аутентичные традиции, но и устраивают парад оригинальных движущихся скульптур, посмотреть на который приезжают гости из многих регионов Украины.

Одно из самых главных действ на празднике – избрание Маланки. В этом году Маланок было две. Эту роль выполняют ребята, которые также должны с песнями и танцами обойти дома всех незамужних девушек.

За сохранение и популяризацию народных традиций земляков награждены грамотами Тернопольского областного совета и областной государственной администрации.