На Тернопольщине состоялось масштабное празднование Маланки (фоторепортаж)
В селах Устье и Горошова, что в Борщевском районе Тернопольской области, отметили праздник Маланки.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, накануне Старого Нового года на Щедрый вечер, здесь устраивают народные гуляния с колядками и концертами.
По-особенному действо происходит в Горошовой. Местные жители не только соблюдают аутентичные традиции, но и устраивают парад оригинальных движущихся скульптур, посмотреть на который приезжают гости из многих регионов Украины.
Одно из самых главных действ на празднике – избрание Маланки. В этом году Маланок было две. Эту роль выполняют ребята, которые также должны с песнями и танцами обойти дома всех незамужних девушек.
За сохранение и популяризацию народных традиций земляков награждены грамотами Тернопольского областного совета и областной государственной администрации.