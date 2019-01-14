Праздник Маланки в Киеве: чем запомнилось фольклорное действо "Киевская коляда" (фоторепортаж)

Участники действа щедровали и "водили козу" на Софийской площади, где расположена главная елка страны, и на станции метро "Золотые ворота".

В центре Киева 13 января состоялось фольклорное действо "Киевская коляда", участники которого развлекали киевлян театрализованными представлениями и щедривками.

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В частности, участники шоу щедровали и "водили козу" на Софийской площади, где расположена главная елка страны, и на станции метро "Золотые ворота".

Фольклорное действо было посвящено украинскому народному празднику Маланки, которое приходится на Щедрый вечер с 13 на 14 января. В этот день принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей. Также на праздник Маланки девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают.

Организатором действа выступила открытая группа Киевская Коляда, созданная для обучения и пения колядок и щедривок во время Совместной Коляды в центре города на Рождество и Щедрый Вечер.

Как сообщал УНИАН, в Житомире около 600 человек присоединились к международному флешмобу с массового исполнения колядки.