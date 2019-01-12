Также колядку исполнили на языке жестов.

Сегодня в Житомире около 600 человек присоединились к международному флешмобу по массовому исполнению колядки «Нова радість стала».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось на площади Королева с участием фольклорного ансамбля национального обряда «Родослав», Полесского академического ансамбля песни и танца «Лёнок» и коллективов музыкальных школ и Житомирского колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко.

После пения колядку исполнили на языке жестов.

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Также в рамках флешмоба состоялось праздничное шествие по улице Михайловской.

Как сообщили УНИАН в Управлении культуры и туризма Житомирской ОГА, флешмоб состоялся одновременно в 30 городах Украины.

«В 2019 году эта акция выходит на международный уровень и вместе с 30 городами Украины сегодня пели колядку жители Польши, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Германии», - отметили в облгосадминистрации.