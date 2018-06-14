Одну из главных исторических достопримечательностей Харьковщины начнут реставрировать в этом году (фоторепортаж)

В частности, в этом году планируется реконструировать крышу, коммуникации, входную группу и оранжерею в Шаровской усадьбе.

Часть работ по реконструкции одной из жемчужин Харьковской области – дворцово-паркового комплекса «Усадьба» в селе Шаровка Богодуховского района планируют завершить до конца 2018 года.

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Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, в частности, в этом году планируется реконструировать крышу, коммуникации, входную группу и оранжерею в Шаровской усадьбе.

В местной власти отмечают, что средства на указанные работы уже найдены и сейчас идет поиск спонсоров для продолжения других работ по реконструкции в дальнейшем.

Отметим, Шаровский дворцово-парковый комплекс находится в поселке городского типа Шаровка и является памятником культуры национального значения. Главной его достопримечательностью является замок, построенный в XIX веке. В 1836 году усадьба принадлежала помещику Савве Ольховському, а позже у нее сменилось несколько владельцев. В 1917 году замок национализировали, а в 1925 году здесь находился один из областных санаториев для больных туберкулезом. Шаровский дворец - единственная часть комплекса, которая реставрировалась за последние 15 лет.

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