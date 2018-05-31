80-летний дедушка превратил "серый" двор многоэтажки в яркую копию Львова (видео)

Идея создать дворик у дедушки появилась, когда на стенах дома стало невыносимо много ругательных слов – их мужчина зарисовал.

80-летний дедушка сделал копию Львова во дворе многоэтажного дома.

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Как говорится в сюжете ТСН, на стенах дома мужчина нарисовал архитектурные памятники, и даже целые улицы. А рядом построил мини-городок с крепостями и замками. Материалы для такого творчества в основном ищет на помойках, за исключением досок, краски и керамики.

Иногда же дедушке помогают соседи, ведь благодаря ему о доме знает весь Львов. Чтобы вызвать сюда такси, жители дома уже давно не называют адресов, ориентир для водителей – разрисованный дворик.

Идея создать дворик у дедушки появилась, когда на стенах дома стало невыносимо много ругательных слов – их мужчина зарисовал.