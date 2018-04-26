Самый популярный курорт Филиппин закрыли на полгода, чтобы спасти его природу (фоторепортаж)

С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке пляжа.

Самый популярный курорт Филиппин Боракай с 26 апреля 2018 года закрыли на полгода, чтобы спасти его природу.

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С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке территории курорта, а местные жители - наслаждаются прогулками по свободному от туристов пляжу.

Многочисленные туристы-любители экзотического отдыха до последнего дня не покидали курорт, поэтому некоторых пришлось даже уговаривать полиции.

Тем временем местные работники Боракая уже подсчитывают убытки, пытаясь в последние день распродать сувениры с большими скидками. А работники отелей, ресторанов и других развлекательных заведений вообще потеряли работу, попав под сокращение.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале апреля 2018 года власти Филиппин анонсировали закрытие курорта Боракай для туристов. На такой шаг в стране пошли из-за серьезного ущерба, нанесенному этому живописному месту многочисленными туристы, решив, что природе нужно дать время на восстановление.