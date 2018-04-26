Самый популярный курорт Филиппин закрыли на полгода, чтобы спасти его природу (фоторепортаж)

15:31, 26 апреля 2018
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Боракай за день до закрытия
Боракай за день до закрытия /  © REUTERS
Пляж курорта Боракай
Пляж курорта Боракай /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Побережье курорта Боракай
Побережье курорта Боракай /  © REUTERS
Туристы оставались на Боракае до последнего дня
Туристы оставались на Боракае до последнего дня /  © REUTERS
Туристы за пару дней до закрытия курорта
Туристы за пару дней до закрытия курорта /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Местная полиция просит туристов покинуть пляж
Местная полиция просит туристов покинуть пляж /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Местные музыканты за день до закрытия курорта
Местные музыканты за день до закрытия курорта /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Сувенирные лавки устроили распродажи перед закрытием
Сувенирные лавки устроили распродажи перед закрытием /  © REUTERS
Сотрудники сферы обслуживания подсчитывают убытки
Сотрудники сферы обслуживания подсчитывают убытки /  © REUTERS
Многие работники вынуждены покинуть курорт из-за сокращений после закрытия
Многие работники вынуждены покинуть курорт из-за сокращений после закрытия /  © REUTERS
Работники курорта делают селфи перед отъездом
Работники курорта делают селфи перед отъездом /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Житель Боракая прогуливается по свободному от туристов пляжу
Житель Боракая прогуливается по свободному от туристов пляжу /  © REUTERS
С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке пляжа
С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке пляжа /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке территории курорта, а местные жители - наслаждаются прогулками по свободному от туристов пляжу.

Многочисленные туристы-любители экзотического отдыха до последнего дня не покидали курорт, поэтому некоторых пришлось даже уговаривать полиции.

Тем временем местные работники Боракая уже подсчитывают убытки, пытаясь в последние день распродать сувениры с большими скидками. А работники отелей, ресторанов и других развлекательных заведений вообще потеряли работу, попав под сокращение.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале апреля 2018 года власти Филиппин анонсировали закрытие курорта Боракай для туристов. На такой шаг в стране пошли из-за серьезного ущерба, нанесенному этому живописному месту многочисленными туристы, решив, что природе нужно дать время на восстановление.

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Теги: #экология#Филиппины#курорт#туризм#пляж#Боракай