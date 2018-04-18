Что посмотреть в Будапеште (фотоподборка)

Подборка фото основных культурных и исторических достопримечательностей Будапешта, а также других интересных мест в венгерской столице.

В Будапеште можно для начала прогуляться по Пешту – восточной равнинной части города, занимающей около 2/3 его территории. Именно здесь находится значительная часть достопримечательностей Будапешта, включая Венгерский парламент и проспект Андраши.

Буда находится на другом берегу Дуная напротив Пешта, а ее территория покрыта холмами и лесами. Именно здесь расположен знаменитый комплекс Будайская крепость, или замок Буда, включающий в себя Королевский дворец и руины средневекового замка, Церковь Святого Матьяша, Дворец Шандора и многое другое.

Еще одной знаменитой площадью в Будапеште, достойной внимания, является Площадь Героев в Пеште, известная также как Площадь Королей. Но так как в этом районе есть еще несколько достойных внимания туристических объектов, если время позволяет, можно посвятить целый день визиту сюда. Ведь за Площадью Героев начинается городской парк Варошлигет, где можно провести чуть ли не весь день.

На острове Маргит каждый август проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы Sziget. Но и сам по себе остров очень даже интересный для прогулок – здесь красивая природа, тихо и спокойно. Довольно красивый и большой танцующий/поющий фонтан и мини зоопарк, а если пройти вглубь, можно наткнуться на знаменитую водонапорную башню с оупен-эйр театром или на развалины старой церкви.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Будапеште за выходные, читайте на УНИАН.Туризм.