По словам тех, кто уже попробовал необычное развлечение, ощущения невероятные.

Среди туристов, посещающих зимнюю Финляндию, появился новый тренд - полежать в ледяной воде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЗа час на Баллы побывали только 45 иностранных туристовПутешественники за новым развлечением массово едут далеко за полярный круг - на озеро, покрытое 30-сантиметровым льдом. В водоеме делают большую прорубь.

После этого туристы наряжаются в толстые гидрокостюмы из неопрена, залезают в воду, удобно устраиваются и лежат на воде, глядя в звездное небо.

По словам тех, кто уже попробовал необычное развлечение, ощущения невероятные. Особенно везет туристам, которым удается увидеть северное сияние.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый год 2022.

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Автор: Марта Гичко