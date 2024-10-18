Большинство из этих направлений встречают туристов комфортными зимними температурами около 20 градусов тепла.

Многие туристы из стран с прохладным или умеренным климатом стараются зимой поехать на отдых в теплые края, чтобы немножко погреться. Довольно часто для этих целей они выбирают Испанию.

Эксперты издания The Independent составили список из шести туристических направлений в Испании, где зимой обычно бывает тепло и солнечно.

1. Тенерифе. Крупнейший из Канарских островов – это давно признанная столица зимнего солнца в Испании. Этот остров может похвастаться шестью часами солнечного света в день с декабря по февраль и средней температурой около 18°C ​​(со средним максимумом около 22°C).

Видео дня

Многие из достопримечательностей Тенерифе – это природные объекты, в том числе самая высокая вершина Испании Тейде, действующий вулкан, возвышающийся над одноименным национальным парком. Хотя на вершину можно подняться по канатной дороге, также там есть множество круглогодичных пешеходных маршрутов.

Что еще посмотреть на Тенерифе, читайте в нашем большом материале.

2. Валенсия. Хотя здесь прохладнее других направлений в этом списке, в зимние месяцы в городе все равно приятная температура и много солнца. Нередко местных жителей можно увидеть на пляже с декабря по февраль, хотя многие избегают воды, несмотря на температуру около 17°C.

При этом в городе достаточно достопримечательностей для исследования зимой – это велопрогулки по парку Турия до экскурсии в Город искусств и наук, одно из современных чудес Испании.

Что еще посмотреть на Валенсии, читайте в нашем большом материале.

3. Севилья. Столица Андалусии славится своими круглогодичными высокими температурами, с зимними максимуми в 16-18°C. Городской отдых в Севилье предлагает впечатляюще широкий спектр культуры, истории и достопримечательностей – от вечерних шоу фламенко до круизов по реке Гвадалквивир.

4. Нерха. Маленькая альтернатива Малаге находится на участке скал, возвышающихся над морем Альборан. На узких мощеных улочках города туристов ждет множество уютных магазинов, недорогих, но качественных ресторанов и симпатичных площадей, а прямо над пляжем находится Балкон Европы – впечатляющая смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на море.

Одной из самых посещаемых достопримечательностей города является его обширная сеть пещер, которые тянутся более чем на три мили и покрыты рисунками, которым, как полагают, 40 тысяч лет.

5. Лансароте. Соревнуясь с Гран-Канарией, Лансароте выходит на первое место благодаря своим удивительным природным объектам и очаровательной столице. Главный город Арресифе может быть меньше Лас-Пальмаса, но его городские пляжи, колониальная архитектура и оживленная ночная жизнь делают его достойным конкурентом.

В национальном парке Тиманфайя море красных камней и вулканической почвы кажется почти внеземным, и единственными способами его исследования являются пешие походы с гидом или автобусные туры.

6. Малага. Главное морское направление Андалусии также является прекрасной альтернативой Севилье. Средняя температура здесь достигает 18°C, и хотя море может быть слишком холодным для купания, его набережная является прекрасными местами для прогулок, езды на велосипеде или наслаждения непринужденным обедом. Тем временем, любители искусства оценят музеи и архитектуру Малаги.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Мадрида предупредила туристов, что вопреки популярному мнению, что по всей Испании тепло круглый год, на самом деле во многих регионах этой страны весьма прохладно весной осенью и зимой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.