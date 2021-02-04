По прибытии во Францию ​​украинцы должны оставаться 7 дней в самоизоляции и повторно сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Украинцы могут въезжать во Францию ​​только при "крайней необходимости" со справкой об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном за 72 часа до вылета.

Как сообщает Посольство Украины во Франции, с 31 января 2021 года Франция ввела временный запрет на любые путешествия (въезд и выезд) за пределы и из-за пределов ЕС, в том числе в/из Украины.

"Такой запрет введен на неопределенный период до нового распоряжения правительства Франции. Исключения составляют поездки при "крайней необходимости". Более подробная информация по определению "крайней необходимости" поездки и соответствующие бланки для заполнения размещены на сайте МВД Франции по ссылкой", - говорится в сообщении.

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Кроме того, поездка на заморские территории Франции должна также иметь статус "острой необходимости".

"В случае въезда во Францию при "крайней необходимости" из любой страны ЕС лицо должно иметь в обязательном порядке отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до въезда. В случае въезда во Францию ​при "крайней необходимости" из любой страны из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, лицо, имеющее право на такой въезд, должно иметь в обязательном порядке отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до въезда. По прибытию во Францию ​​такое лицо должно оставаться 7 дней в самоизоляции и повторно сдать ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом за получением более подробных разъяснений относительно категорий лиц, которым разрешен въезд во Францию, и определение "крайней необходимости" поездки из/во Францию ​​можно обращаться в пограничную службу Франции в международном аэропорту им. Шарля де Голля или в Посольство Франции в Украине.

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Автор: Виталий Саенко