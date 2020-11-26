Впервые между Киевом и Скопье появится прямое авиасообщение.
Об этом сообщает посольство Украины в Северной Македонии в Facebook.
Читайте такжеУкраина подписала соглашение о безвизе еще с одним государством
"Впервые за все время отношений Украины с дружественной Республикой Северная Македония с 6 декабря 2020 года вводится прямое авиасообщение Киев - Скопье- Киев", - говорится в сообщении.
В частности, полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose, на сайте которой уже можно купить билеты и в Киев, и в Скопье.
"Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония", - отметили в дипучреждении.
Вас также могут заинтересовать другие новости туризма:
- SkyUp может начать продавать билеты через сервис единого электронного билета SmartTicket уже в декабре
- SkyUp возобновила рейсы из Киева в Ереван
- Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Берлин
- МАУ объявила большую распродажу: Билеты по Украине от 397 гривен
- Через карантин Болгария запретила туризм
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.