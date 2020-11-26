В частности, с 6 декабря полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose.

Впервые между Киевом и Скопье появится прямое авиасообщение.

Об этом сообщает посольство Украины в Северной Македонии в Facebook.

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"Впервые за все время отношений Украины с дружественной Республикой Северная Македония с 6 декабря 2020 года вводится прямое авиасообщение Киев - Скопье- Киев", - говорится в сообщении.

В частности, полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose, на сайте которой уже можно купить билеты и в Киев, и в Скопье.

"Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония", - отметили в дипучреждении.

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Автор: Виталий Саенко