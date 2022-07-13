У пассажиров есть несколько вариантов возмещения средств за неиспользованные авиабилеты.

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Украину до конца лета 2022 года и рассказала, как украинцам вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты.

Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.

"Наши рейсы в/из Украины отменены до 31.08.2022 (включительно)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, рейсы которых были отменены в и из Украины в период с 24 февраля по 23 августа 2022 года (включительно), могут бесплатно забронировать и изменить маршрут.

Можно бесплатно вернуть билеты, которые никогда не использовались, а также за частично использованные билеты, по которым поездка не завершена.

Кроме того, можно продлить срок действия билета до 31 октября 2022 года (включительно) без какой-либо разницы в комиссии или штрафа.

"Поменять билеты и вернуть деньги можно на веб-сайте Turkish Airlines, в мобильных приложениях, офисах продаж, колл-центре и в агентствах, у которых был приобретен билет", – говорится в сообщении.

Соответствующие заявки будут действительными только для рейсов, выполняемых Turkish Airlines и AnadoluJet.

Также авиакомпания до конца лета отменила рейсы в Минск (Беларусь), Сочи, Ростов и Екатеринбург (Россия).

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, стоит ли мамам с детьми ехать этим летом на отдых в Турцию, сколько это будет стоить и как лучше это организовать.

Справка УНИАН. Turkish Airlines – флагманский авиаперевозчик Турции. Базируется в Стамбуле. Выполняет ряд регулярных рейсов на 118 международных и 37 внутренних маршрутах в Европу, Азию, Африку, Америку. Главным хабом авиакомпании является Международный аэропорт Стамбул.