Из-за закрытия неба над Украиной и частью России финская авиакомпания не может летать по привычным маршрутам.

Финская национальная авиакомпания Finnair работает над пересмотром своей стратегии полетов из-за войны России в Украине, ведь из-за закрытия неба над Украиной и частью России авиаперевозчик не может в полном объеме выполнять свои рейсы в страны Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

"Войне в Украине не видно конца. Мы готовимся к тому, что небо России будет закрыто для нас надолго, на годы", – заявил главный исполнительный директор Finnair Топи Маннер.

Как отмечается в свежем отчете о прибылях и убытках компании, "в сочетании с быстро растущими ценами на топливо и меняющейся конкурентной средой, а также годами убытков, связанных с пандемией и вызванными с ней ограничениями на поездки, авиакомпании теперь нужна новая стратегия и "значительное структурное обновление".

Отмечается, что ранее Finnair занимала свою нишу, предоставляя транзитным пассажирам из небольших европейских городов самое короткое время полета в Азию. Однако в итоге она больше всех среди европейских авиакомпаний пострадала от закрытия российского воздушного пространства после начала полномасштабного вторржения России в Украину.

Как пишет издание, новая стратегия, которая должна быть представлена ​​осенью, будет основываться на корректировках, внесенных в ее сеть в течение первых шести месяцев года. В частности, изменения будут внесены в сеть и флот, структуру затрат, потоки доходов и прочее.

По словам представителей Finnair, это включает маршруты в Даллас и Сиэтл в Северной Америке, а также в Мумбаи в Южной Азии.

Также издание напомнило, что акции Finnair упали на 9% на торгах в Хельсинки после более крупных, чем ожидалось, убытков во втором квартале и прогноза операционных убытков третий год подряд.

Как ранее сообщал УНИАН, владельцы российских паспортов после войны России в Украине оказались отрезаны от остального мира больше, чем когда-либо.