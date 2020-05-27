Совет Евросоюза утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Ожидается, что с 1 июля 2020 года белорусы смогут подавать заявки на получение визы в страны ЕС по упрощенной и более дешевой процедуре.

Совет Европейского Союза утвердил упрощение визового режима с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, сегодня было принято два решения - заключить соглашение об упрощении процедур оформления виз и соглашение о реадмиссии с Беларусью.

Визовая либерализация облегчит и сделает дешевле путешествия белорусских граждан в страны Шенгенской зоны, а гражданам ЕС станет легче получать визы для посещения Беларуси.

Читайте такжеИз Киева в Беларусь запустят речной туристический маршрут

Так, соглашение упрощает процесс оформления документов, которые необходимо подготовить определенной категории граждан, а также упрощает выдачу многократных виз для въезда для некоторых категорий граждан, которые постоянно путешествуют.

Кроме того, уменьшается общая плата за рассмотрение визовых заявлений в 35 евро. Владельцы дипломатических паспортов освобождаются от визовых требований.

Это соглашение касается краткосрочных поездок - определено, что пребывание не может превышать 90 дней в каждый 180-дневный период.

«Визовая статистика свидетельствует о возрастающем значении отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на получение шенгенской визы в Беларуси достигло почти 650 тысяч», - заявил вице-премьер-министр и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, поскольку его страна председательствует в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

Беларуси сообщат о завершении заключения этих договоров, которые должны вступить в силу в первый день второго месяца после этого сообщения. Ожидается, что это произойдет 1 июля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам. Одновременно в министерстве иностранных дел уточнили исключения.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.