Европейский Союз не планирует смягчать введенные ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе украинцев.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий не исключает, что в будущем предоставление удостоверения о вакцинации от коронавирусной инфекции станет требованием для въезда в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал во время онлайн-брифинга.

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Посол отметил, что сначала надо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, и только тогда можно говорить о том, надо ли сделать обязательным требованием для въезда украинцев предоставление сертификата о вакцинации.

"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза. Не исключаю, потому что в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, вида о том, что ты вакцинированы сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС", - подчеркнул Точицкий.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз не планирует смягчать введенные ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе украинцев.

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Автор: Виталий Саенко