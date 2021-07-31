Туристка призналась, что их соблазнил внешний вид – креветки были большими, красивыми, с яркими красными полосами.

В курортной Затоке в Одесской области отдыхающим продали фальшивые тигровые креветки - они были сделаны из желатина.

Одна из туристок записала видео, в котором пожаловалась на схему обмана отдыхающих на пляже. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Одесса как она есть".

"История о том, как нас развели на море", – рассказала на видео отдыхающая.

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Женщина показала товар, который она купила. Туристка призналась, что их соблазнил внешний вид – креветки были большими, красивыми, с яркими красными полосами.

"Ну стоили, конечно, немало", – сказала женщина, но не уточнила, сколько именно она заплатила за подделку.

Продавщица, как отметила туристка, ничего не сказала о том, из чего именно сделан деликатес.

"Как же мы расстроились, когда они оказались из желатина", – подчеркнула туристка.

Она предположила, что креветки сделали, залив желатиновую массу в специальные формочки. Туристка также показала, что креветки – очень плотной консистенции, даже разломать их было трудно. Продали товар в простом целлофановом пакетике, никакой маркировки там не было. На каком именно пляже произошел этот инцидент, не уточняется.

"Нет повести печальней на свете, чем повесть о креветках царских, вареных, вкусных, в Затоке. Из желатина", - пошутили авторы в Telegram-канале.

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Автор: Виктория Гордиенко