Новые правила въезда в Японию начнут действовать с 11 октября 2022 года.

Япония с октября 2022 года, одной из последних среди популярных туристических стран, открывает границы для массового туризма, закрытые из-за пандемии короновируса в начале 2020 года.

Об этом сообщил министр цифровой политики Японии Коно Таро в своем Twitter.

"Наконец Япония снова откроет границы. Возвращены безвизовый режим, отсутствие дневного лимита и бесплатные индивидуальные визиты", – написал он.

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При этом премьер-министр Японии Кисида Фумио во время выступления на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке уточнил, что новые правила начнут действовать с 11 октября 2022 года, передает CNN.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. По состоянию на сентябрь 2022 года в мире COVID-19 заболели более 600 млн человек, из них более 6,5 млн умерли. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертельных в истории.

Сфера туризма едва ли не больше всего пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, впрочем, с жесткими ограничениями. К лету 2022 года большинство стран мира отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемией, однако некоторые страны, среди которых и Япония, оставляли жесткие карантинные ограничения до последнего.

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