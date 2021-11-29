Однако Израиль на две недели уже закрылся от иностранцев, а ряд стран ограничили сообщение с регионом Южной Африки.

Во Всемирной организации здравоохранения просят не закрывать границы для стран юга Африки из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

По словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, страны должны соблюдать научные и международные нормы здравоохранения, чтобы избежать ограничений на поездки, сообщает Associated Press.

"Если ограничения и будут введены, они не должны быть чрезмерными, а должны научно обосновываться в соответствии с международными медико-санитарными правилами, признанными более чем в 190 странах", - отметила Моэти.

Она также похвалила Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за соблюдение международных медико-санитарных правил и информирование ВОЗ, как только ее национальная лаборатория обнаружила вариант Омикрон.

Тем не менее Израиль на две недели уже закрылся от иностранцев, а ряд стран ограничили сообщение с регионом Южной Африки.

Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса назвал эти ограничения "полностью неоправданными".

"Запрет на поездки не является научно обоснованным, и он не будет эффективным для предотвращения распространения этого штамма. Единственное, что сделает запрет на поездки, - это нанесет дополнительный ущерб экономике", - считает он.

Читайте такжеВ ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса на сегодня

Несмотря на то, что пока еще нет доказательств, что штамм "Омикрон" заразнее или опаснее предыдущих, в европейских странах уже готовятся ввести дополнительные ограничения, говорится в сюжете ТСН.

По словам корреспондента Зоряны Степаненко, сейчас среди европейских стран больше всего зафиксированных случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано в Нидерландах. Вирус попал в страну еще в пятницу из стран Южной Африки. Из-за этого в Нидерландах ужесточили карантинные ограничения: после 17 часов там не работают ни один ресторан и бар.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в аэропорту Амстердама на двух самолетах из ЮАР обнаружили 61 человека с коронавирусом. Теперь стало известно, что у 13 из них обнаружили новый штамм "Омикрон", отмечает Степаненко. Они сейчас в гостинице на самоизоляции, данных о госпитализированных нет. Двое больных штаммом "Омикрон" зафиксированы и в Дании, они также вернулись из Южной Африки.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пока мало что известно о новом штамме коронавируса, однако европейские власти пытаются действовать на опережение. Она отметила, что ученым понадобится две недели, чтобы определить, на что способен мутировавший коронавирус.

Отмечается, что сегодня министры здравоохранения стран "Большой семерки" соберутся на экстренное заседание для обсуждения того, как сдержать распространение "Омикрона". Речь пойдет в частности о том, стоит ли усиливать карантинные ограничения в каждой стране в частности.

Израиль закрыл границы

Как сообщал УНИАН, Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября - впервые с начала пандемии. Однако у властей вызывает беспокойство новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон".

В субботу, 27 ноября, Министерство здравоохранения подтвердило первый случай нового штамма в Израиле и сообщило о семи возможных инфицированных, в том числе трех человек, которые в последнее время не выезжали за границу. Подтвержденный зараженный недавно вернулся из поездки в Малави. Трое из возможных зараженных были вакцинированы.

С воскресенья, 28 ноября, Израиль закрыл свои границы для неграждан на две недели.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Напомним, впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Александр Топчий