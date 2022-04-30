Продлится такая инициатива до конца войны в Украине.

Польша позволяет украинцам въезжать в свою страну по внутреннему паспорту, но сделать это можно лишь один раз. Каждому, кто пересек границу Польши после 24 февраля, автоматически был предоставлен статус временной защиты.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

"Если лицо не получило отметки в паспорте, ему надо обратиться в местные администрации за получением номера Pesel и, соответственно, это будет означать что ему предоставляется статус временной защиты, что, фактически, позволяет находиться в Польше до 18 месяцев", - пояснил генеральный консул.

На вопрос, можно ли сейчас получить загранпаспорт Украины в Польше, Токарь ответил:

"До недавнего времени система еще не работала, сейчас возобновляет свою работу. Дипломатические учреждения в Польше в первой декаде уже смогут принимать на оформление загранпаспортов. И лицо, имеющее внутренний паспорт, имеет право обратиться за оформлением загранпаспорта за границей. Но следует учитывать - это уже не является бесплатной процедурой и такой паспорт может доставляться в зарубежные учреждения в течение 3 месяцев".

Также Генеральный консул рассказал, с каким проблемами люди чаще всего обращаются в консульство:

"Продление срока действия паспорта, внесение сведений о ребенке в паспорт одного из родителей. И еще такая востребованная услуга - мы оформляем свидетельство об идентификации личности для облегчения пребывания граждан в Польше. Это такой документ с фото, именем отчества на украинском, английском и польском языках".

Документ призван упростить пребывание в Польше, поскольку старые украинские паспорта в виде книжечки не дублируют данные владельца латиницей и из-за этого возникают сложности и ошибки при оформлении украинцев.

"Поэтому было найдено такое решение: для облегчения пребывания в Польше, консульские учреждения выдают такое свидетельство. Это делается прежде всего для открытия счета в банке, подачи документов в польские администрации, для получения идентификационного номера Pesel и при трудоустройстве", - пояснил генеральный консул Украины во Вроцлаве Игорь Токарь.

Как сообщал УНИАН, ранее консул Украины во Франции предупредил об изменении правил расселения украинских беженцев в стране.

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